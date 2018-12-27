2018-12-27T15:59:09+03:00
Общество

Челябинские срочники после службы остаются по контракту в Росгвардии

Тысячи парней нашли работу сразу после того, как отдали долг родине
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Фото: Владимир ВеленгуринФото: Владимир Веленгурин
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В войсках национальной гвардии РФ подвели итоги всероссийской военно-патриотической акции «В память о военной службе в Росгвардии». Ее главными участниками стали более десяти тысяч военнослужащих по призыву, увольняемых в запас.

В Уральском округе Росгвардии только за год изъявили желание заключить контракт, и были призваны из запаса более 870 человек. Причем более 60 срочников, у которых завершалась служба по призыву, подписали контракты, избрав службу в Росгвардии, 24 из которых челябинцы.

Всего в России больше тысячи срочников изъявили желание продолжить службу по контракту. Еще 1073 военнослужащих решили продолжить службу в территориальных органах Росгвардии в качестве сотрудников.

За время существования Росгвардии (с апреля 2016) свыше 5,7 тыс. военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в войсках национальной гвардии, заключили первый контракт о прохождении военной службы.

Кроме того, в войсках нацгвардии организована работа по отбору на службу в подразделения вневедомственной охраны кандидатов из числа военнослужащих войск, выслуживших установленные сроки военной службы по призыву. В 2018 году прошли определенные законодательством мероприятия и поступили на службу во вневедомственную охрану Росгвардии 222 человека.

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