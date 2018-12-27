Банду, грабившую ювелирные магазины по всей России, будут судить в Челябинске

СЕГОДНЯ 16:30 2018-12-27T16:30:19+03:00

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В Челябинской области будут судить пятерку бандитов, которых подозревают в разбойных нападениях на ювелирные магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По версии следствия, пятеро ранее судимых жителей Челябинской области создали банду для нападения на ювелирные магазины. Роли участников были четко распределены. В общей сложности им удалось совершить 9 вооруженных нападений на ювелирные магазины, лобмарды в различных регионах России. Ущерб от их преступлений превысил 20 млн рублей, — говорят в ведомстве.

Все подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

В ходе предварительного следствия изучены видеозаписи с мест преступлений, опрошены продавцы, охранники, свидетели и очевидцы. Возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 209, частями 2, 3, 4 статьи 162 и частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые впоследствии объединенные в одно производство.

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