2018-12-27T16:30:19+03:00
Происшествия

Банду, грабившую ювелирные магазины по всей России, будут судить в Челябинске

Общий «улов» компании превысил 20 млн рублей
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Вся банда уже задержана.Вся банда уже задержана.Фото: Иван ИВАНОВ
Изменить размер текста:

В Челябинской области будут судить пятерку бандитов, которых подозревают в разбойных нападениях на ювелирные магазины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— По версии следствия, пятеро ранее судимых жителей Челябинской области создали банду для нападения на ювелирные магазины. Роли участников были четко распределены. В общей сложности им удалось совершить 9 вооруженных нападений на ювелирные магазины, лобмарды в различных регионах России. Ущерб от их преступлений превысил 20 млн рублей, — говорят в ведомстве.

Все подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

В ходе предварительного следствия изучены видеозаписи с мест преступлений, опрошены продавцы, охранники, свидетели и очевидцы. Возбуждено 11 уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 209, частями 2, 3, 4 статьи 162 и частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые впоследствии объединенные в одно производство.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинские срочники после службы остаются по контракту в Росгвардии
Трое смелых: на пост главы Челябинска есть претенденты
Помогите! В Челябинске с утра замерзал поселок
Елочная гирлянда могла стать причиной гибели трех человека на пожаре в Челябинской области
Диабетик из Челябинской области смог получить тест-полоски после вмешательства прокуратуры
Семья с ребенком погибла на пожаре в Челябинской области
Полиция нашла преступника по капле крови в Челябинской области
17-летний студент из Челябинска получит награду за спасение погибающего на пожаре
Во вторую смену в Челябинске в школу не идут дети с 1 по 7 класс
Начальная школа опять не учится из-за морозов в Челябинске
Подозревают в неуплате налогов: в компании «Красное & Белое» прошли обыски
Жители Челябинска экономят на куртках: все больше людей ходят зимой раздетыми
Житель Челябинска нашел на улице счастливую тысячу рублей
«Трактор» в Челябинске переиграл минское «Динамо» с минимальным счетом
Магазин в Челябинске наказали за «мужика с пистолетом»
Силовики проводят обыски в офисе компании «Красное&Белое»
27 декабря в Челябинской области предвещают метели и снегопад
Жительница Челябинской области задолжала дочерям миллион и выплачивает по 100 рублей в год
Федеральные дороги Челябинской области патрулируют бригады помощи водителям