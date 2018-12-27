Житель Воронежа доехал до Челябинска в вагоне со шлаком
В среду, 25 декабря, на станции «Челябинск-Главный» задержали мужчину, который прятался в вагоне со шлаком. Как оказалось, он решил проехать из Воронежской области до Перми в грузовом поезде, чтобы не тратиться на билет, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.
— Безбилетника обнаружили в грузовом полувагоне. 50-летний мужчина признался, что едет из Воронежской области со станции «Россошь» к своему приятелю в Перми, — замечают в пресс-службе.
До того, как его задержали, нарушитель проехал «зайцем» почти две тысячи километров. В пути мужчина был больше суток. И как раз в это время на Южном Урале свирепствовал сильный мороз.
За опрометчивый поступок, котоырй мог стоит безбилетнику жизни, его оштрафовали.
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