Житель Воронежа доехал до Челябинска в вагоне со шлаком

СЕГОДНЯ 18:47 2018-12-27T18:47:08+03:00

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В среду, 25 декабря, на станции «Челябинск-Главный» задержали мужчину, который прятался в вагоне со шлаком. Как оказалось, он решил проехать из Воронежской области до Перми в грузовом поезде, чтобы не тратиться на билет, сообщает пресс-служба Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

— Безбилетника обнаружили в грузовом полувагоне. 50-летний мужчина признался, что едет из Воронежской области со станции «Россошь» к своему приятелю в Перми, — замечают в пресс-службе.

До того, как его задержали, нарушитель проехал «зайцем» почти две тысячи километров. В пути мужчина был больше суток. И как раз в это время на Южном Урале свирепствовал сильный мороз.

За опрометчивый поступок, котоырй мог стоит безбилетнику жизни, его оштрафовали.

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