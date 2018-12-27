2018-12-27T19:59:24+03:00
Общество

Челябинская красавица, взявшая под опеку шестерых детей, будет учиться на Мосфильме

Она получила грант на профессиональные курсы визажа
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: телеканал "Россия 1" "Прямой эфир" с Андреем МалаховымФото: телеканал "Россия 1" "Прямой эфир" с Андреем Малаховым
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Кристина Евтушенко приняла участие в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Выпуск «Новогодние чудеса для Золушек» вышел на телеканале «Россия 1» сегодня 27 декабря. Ведущий позвал в студию из разных уголков России золушек и принцев, которые заслуживают праздника. Их мечты исполнялись на глазах у всей страны. В число приглашенных попала и жительница Челябинской области Кристина Евтушенко.

Год назад после смерти родителей 20-летняя студентка бросила учебу и стала мамой для пятерых братьев и сестренки. Но несмотря на трудности и свалившийся на нее груз ответственности, девушку не покидала надежда выучиться на визажиста. В канун Нового года программа «Прямой эфир» исполниоа ее мечту.

Ведущий художник по гриму киноконцерна Мосфильм Эстель Семенчук лично вручила нашей землячке грант на профессиональные курсы в мосфильмовской школе визажа и грима. Кроме этого Кристине подарили полный набор профессиональной косметики.

Кристина Евтушенко в студии художника по гримму киноконцерна Мосфильм Эстель Семенчук

Кристина Евтушенко в студии художника по гримму киноконцерна Мосфильм Эстель Семенчук

— Я чуть не расплакалась от счастья! Учиться предстоит два месяца. Но я пока не могу поехать в Москву. Детей не с кем оставить, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды» — Челябинск» Кристина Евтушенко, — утешает в этой ситуации только одно, что грант действительный до тех пор, пока я не отучусь.

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