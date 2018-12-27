У предприятия из Челябинска отозвали разрешение на выбросы
В Челябинске приостановлено действие разрешения на выбросы вредных веществ, выданное заводу «Никпром». Поводом для такого жесткого решения стало то, что ревизоры обнаружили на территории предприятия неучтенный источник выбросов, сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Челябинской области.
— В зону потенциального влияния завода попадают жилые территории Советского района Челябинска, в том числе садоводческие товарищества, — говорят в ведомстве.
Предприятие выбрасывает в атмосферу углерод оксид и неорганическую пыль.
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