2018-12-27T20:10:16+03:00
Общество

У предприятия из Челябинска отозвали разрешение на выбросы

Небольшой завод отравлял сады и Советский район
Лидия ПЕСКОВА
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В Челябинске приостановлено действие разрешения на выбросы вредных веществ, выданное заводу «Никпром». Поводом для такого жесткого решения стало то, что ревизоры обнаружили на территории предприятия неучтенный источник выбросов, сообщает пресс-служба Росприроднадзора по Челябинской области.

— В зону потенциального влияния завода попадают жилые территории Советского района Челябинска, в том числе садоводческие товарищества, — говорят в ведомстве.

Предприятие выбрасывает в атмосферу углерод оксид и неорганическую пыль.

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