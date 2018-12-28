Жители одного из домов в Челябинске вторую неделю мерзнут без отопления

СЕГОДНЯ 03:51 2018-12-28T03:51:45+03:00

Особенно невесело в квартире без отопления, когда за окном минус 30 градусов. Фото: vk.com/typical_chelyabinsk

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Житель дома № 60 по улице Танкистов пожаловался группе «Типичный Челябинск» в VK, что уже вторую неделю у него в половине квартиры нет отопления. И так по всему стояку в подъезде.

Дело в том, что в квартире на четвертом этаже прорвало трубу. Вместо того, чтобы устранить проблему, коммунальщики просто отключили отопление.

Как пояснили в управляющей компании, это было сделано для того, чтобы не повредить имущество других собственников. А починить они не могут, так как в данной квартире никто не живет. Где находится собственник, не известно. Коммунальщики не могут просто так взять и взломать чужую квартиру. Они обратились в полицию за помощью в розыске хозяина жилья.

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