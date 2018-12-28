Певица Елена Темникова рассказала, как встретила Новый Год в общественном туалете в Кургане

СЕГОДНЯ 03:49 2018-12-28T03:49:37+03:00

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Уроженка Кургана Елена Темникова в эфире программы «Вечерний Ургант» 25 декабря рассказала про свой самый запомнившийся Новый Год.

— Встретила я праздник — те самые секунды, когда бьют куранты — в уборной. В Кургане, — вспомнила Елена. — Мне тогда было 14 лет. Я выступала на корпоративе. Мама сшила мне шапочку, как у Снегурочки. Но она не швея. Поэтому тюбетеечка эта падала мне на глаза. Я решила пристегнуть ее на невидимки и за пять минут до Нового Года пошла в уборную. Зеркало было только там.

И вот я хочу выйти. Но не могу. У меня дома на двери туалета была ручка в виде розы и шпингалет. А там — в этом новом ресторане — какая-то крутая ручка с пимпочкой внутри. И я не знала, что с ней делать. Я такого богатства еще не видела в своей жизни. Я эту ручку дергаю изо всех сил, а в зале уже кричат «Ура!», «С Новым Годом!» А потом зазвучало вступление моей песни...

Что было дальше, я уже не помню, потому что в тот момент очень переживала. Но на середине песни я все-таки вышла на сцену и спасла праздник.

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