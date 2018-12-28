На новогоднюю елку в Челябинск придут сразу четыре Деда Мороза

СЕГОДНЯ 04:59 2018-12-28T04:59:48+03:00

Вот какие красавцы придет на елку в Дом дружбы народов! Фото: gubernator74.ru

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Аяз Ата, Хель Мучи, Вайнахтсман и Дед Мороз уже сложили в мешки подарки и ждут своего часа. 29декабя, по приглашению Дома дружбы народов, четыре главных героя самого любимого праздника — Нового Года — посетят елку для детей из малообеспеченных семей. Праздник пройдет в Челябинске, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

В Казахстане зимнего волшебника кличут Аяз Ата, в Чувашии — Хель Мучи, к детишкам в Германии с мешком подарков приходит Вайнахтсман. А русская ребятня ждет Деда Мороза.

— Южный Урал — многонациональный край, поэтому мы решили совместить празднование Нового года с национальными традициями. Наши гости с белыми бородами расскажут об особенностях праздника у разных народов, вручат подарки, — рассказала директор областного Дома дружбы народов Юлия Лапидус.

Парад Дедов Морозов назначен на 12.00. Кстати, немецкий белобородый дедушка Вайнахтсман внешне очень похож на нашего Деда Мороза. У него та же красная шуба. Он ездит на ослике и поздравляет детей под Рождество.

Малышей дедушки пригласят в один большой хоровод. Ребятишки поиграют в разные национальные игры и забавы, почитают стихи, споют песенки и получат подарки.

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