В Челябинске в Новый Год автобусы будут работать в режиме выходного дня

СЕГОДНЯ 05:23 2018-12-28T05:23:33+03:00

Новый Год к нам мчится. Фото: архив "КП".

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До главного праздника года — четыре дня. На улицах обычная предпраздничная суета, много машин, пешеходов. «Комсомолка» узнала, как будут работать муниципальные автобусы в последние дни декабря и в начале января.

Итак, 29 декабря автобусы работают по привычному буднему расписанию.

30, 31 декабря — по расписанию выходного дня, когда интервалы движения увеличены на 5-10 минут. Внимание, 31 декабря автобусы ходят до 23.00.

1-8 января отменяется выход на маршруты автобусов следующих направлений: № 43 «ЧМК — Старое Першино», № 52 «Областная больница — п. Исаково», № 83 «ЮУрГУ — п. Старокамышинск».

1-3 января не будет работать автобусный маршрут № 28 «ул. Харлова — Областная больница».

1 января отменены маршруты № 14 «Железнодорожный вокал — п. Новосиниглазово», №17 «п. Фатеевка — ул. Барбюса»,

В первый день 2019 года муниципальный транспорт начнет свою работу с 5:30. Полное расписание челябинских автобусных маршрутов — ЗДЕСЬ.

О работе в праздники трамваемв и троллейбусов читайте ЗДЕСЬ.

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