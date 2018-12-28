Пожилым южноуральцам январскую пенсию доставят в срок

СЕГОДНЯ 06:05 2018-12-28T06:05:48+03:00

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Семь праздничных дней января никак не скажутся на графике выплат пенсий. Положенные государством суммы пожилые жители Челябинской области получат ровно в срок.

Как рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе ОПФР по Челябинской области, доставка пенсий начнется с 4 января, согласно графикам выплат и с учетом режима работы почтовых отделений и альтернативных организаций доставки (Курчатовский, Металлургический и Тракторозаводский районы).

Те, кому деньги перводят на банковские карты, получит суммы точно в срок.

А еще в январе неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий. Для того, чтобы узнать, на сколько будет проиндексирована ваша страховая пенсия, нужно нынешний размер пенсии умножить на 0,0705 (индексация с 1 января 2019 года составит 7,05%).

Пример 1. Неработающий получатель пенсии по инвалидности. Размер пенсии — 9137 руб. После индексации с 1 января пенсия вырастет на 644,16 руб и составит 9781,16 руб.

Пример 2. Неработающий получатель пенсии по старости. Размер пенсии — 13817 руб. После индексации с 1 января размер пенсии увеличится на 974,1 руб, до 14791,1 руб.

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