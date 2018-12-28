2018-12-28T08:32:39+03:00
Общество

Жительница Челябинска устроила конюшню под окнами многоквартирного дома

Животные проводят ночи на открытом воздухе. Даже в мороз.
Ольга АНТОНОВА
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Жуть! В мороз животные стоят на улице, во дворе жилого дома в Челябинске. Фото: группа "Типичный Челябинск" vc.comЖуть! В мороз животные стоят на улице, во дворе жилого дома в Челябинске. Фото: группа "Типичный Челябинск" vc.com
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Дикая новость пришла в пятницу, 28 декабря. В Тракторозаводском районе, во дворе жилого многоквартирного дома по ул. Первой пятилетки, прямо под окнами жилого дома, некая дама устроила конюшню. На огороженном участке газона, как в стойлах, стоят лошадь, пони и верблюд.

Кроме нарушения правил использования придомовой территории попраны права животных. Даже сейчас, в холода, они стоят на открытом воздухе. Случай может попасть под санкции нового федерального закона о защите животных.

О ЧП сообщил паблик «Типичный Челябинск» социальной сети ВКонтакте.

Местные жители бьют тревогу:

— Животные постоянно находятся на холоде, их не выгуливают, не кормят нормально, не убирают за ними и не ухаживают.

А началось с того, что жительница дома отгородила участок, сказав соседям, что будет ставить туда машину. Автомобиля все нет, зато появились безмолвные рабы. Копытные зарабатывают рабовладелице деньги как живые аттракционы.

Жители также рассказывают, что запах стоит невыносимый. Долгое время они пытались решить вопрос мирными путями и даже до сих пор не обратились в полицию.

Сегодня по сигналу SOS от жильцов на место выезжают помощники депутата Госдумы Владимира Бурматова.

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