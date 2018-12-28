2018-12-28T10:04:57+03:00
Общество

Танцуют все! В Новый Год на корпоративах группа «Руки вверх!» поет за «трешку» в центре

Аналитики сравнили размер гонорара звезд шоу-бизнеса на корпоративе с ценами на квартиры в промышленном городе
Ольга АНТОНОВА
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Выступив один раз, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков запросто может купить комфортную в Челябинске. Купит?Выступив один раз, солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков запросто может купить комфортную в Челябинске. Купит?Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Пик гонораров в шоу-бизнесе — это вторая половина декабря, предновогодний «чес». Для сравнения со стоимостью жилья в Челябинске аналитики портала N1.RU брали гонорар за часовое выступление артистов без учета райдера (перелет, гостиница, питание, охрана и пр.). Информация получена от официальных представителей звезд.

Дороже всего стоит выступление группы «Руки вверх!». Концерт в 45 минут обойдется заказчику примерно в 5 млн руб. За эту сумму можно легко купить две обычных двухкомнатных квартиры в центре Челябинска. А можно и «трешку» в жилом комплексе комфорт класса.

Вера Брежнева за часовой концерт берет 4,2 млн руб. Это средняя цена обычной трехкомнатной квартиры в Центральном районе Челябинске. Или — две недорогих двухкомнатных.

Ольга Бузова, Алексей Чумаков или «Дискотеки Аварии» за выступление на новогодних корпоративах берут примерно 2 млн. руб., но итоговая сумма выступления зависит от сценария мероприятия, в котором примет участие артист. А за эти деньги в Челябинске можно купить обычную двухкомнатную квартиру в большинстве районов города. Ведь средняя цена «двушки» в конце года составила 2,17 млн руб.

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