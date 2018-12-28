2018-12-28T11:46:25+03:00
Происшествия

Шестиклассника-рецидивиста из Миасса будут судить в пятый раз

Школьник угнал автомобиль и ограбил знакомых
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В Миассе завершилось расследование уголовного дела в отношении трудного подростка. Его обвиняют по двум статьям «Угон» и «Грабеж».

Летом этого года школьник дважды угнал автомобиль своей соседки. В первый раз устроил на нем аварию и сбежал с места ДТП, а во второй — бросил легковушку посреди дороги, когда она заглохла.

— Спустя несколько дней подозреваемый ограбил случайных знакомых. У одного силой отобрал мобильный телефон, у другого -спортивную кофту, — сообщили в миасском следственном отделе СУ СКР по Челябинской области.

По словам следователей, подросток воспитывается в неблагополучной семье. Учится юный хулиган в шестом классе, несмотря на то, что ему уже 17 лет. Из-за неуспеваемости мальчик несколько раз оставался на второй год.

Материалы уголовного дела направлены в городской суд. Для обвиняемого это будет пятая по счету судимость. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Если суд в очередной раз признает его виновным, малолетнему рецидивисту грозит до 7 лет лишения свободы.

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