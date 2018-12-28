2018-12-28T13:25:22+03:00
Общество

Россельхознадзор рассказал, в какие страны летают на отдых собаки и кошки из Челябинской области

Только в этом году владельцы взяли в путешествие 166 питомцев
Лидия ПЕСКОВА
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Холодно в вашем Челябинске после Таиланда!Холодно в вашем Челябинске после Таиланда!Фото: Олег УКЛАДОВ
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В уходящем, 2018 году, сотрудники регионального Россельхознадзора 151 раз оформляли ветеринарные сертификаты на выезд за границу. По этому документу 166 домашних животных слетали на отдых со своими владельцами из аэропорта «Челябинск», сообщает пресс-служба ведомства.

Кошки и собачки вместе с хозяевами летали в Болгарию, Бельгию, Венгрию, Германию, Грузию, Грецию, Данию, Египет, Италию, Израиль, Нидерланды, Испанию, Кипр, Камбоджа, Латвию, США, Сербию, Таиланд, Турцию, Польшу, Португалию, Францию, Чехию.

Чиновники напоминают, что оформить ветеринарный сертификат можно в отделе пограничного ветеринарного контроля на государственной границе и транспорте при управлении Россельхознадзора по Челябинской области (Челябинск, ул. Тернопольская, 21, тел.: (351) 260-68-26, 268-28-80).

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