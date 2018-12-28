2018-12-28T13:48:36+03:00
Общество

В Челябинске лошади и верблюд живут под окнам многоквартирного дома, чтобы быстрее добираться на работу

В незаконную конюшню приехала комиссия
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Жуть! В мороз животные стоят на улице, во дворе жилого дома в Челябинске. Фото: группа "Типичный Челябинск" vc.comЖуть! В мороз животные стоят на улице, во дворе жилого дома в Челябинске. Фото: группа "Типичный Челябинск" vc.com
Изменить размер текста:

В Тракторозаводском районе Челябинска, во дворе жилого многоквартирного дома по ул. Первой пятилетки некая дама устроила конюшню. На огороженном участке газона под самыми окнами, как в стойлах, стоят лошадь, пони и верблюд.

Женщина, которая организовала конюшню прямо под окнами жилого дома, работает в конно-спортивном клубе «Буян». Она занимается тем, что на городских праздниках за деньги катает детей на животных. Вот и сейчас перед Новым Годом она работает на площади Революции. Так как добираться в центр из клуба долго, она держит животных возле своего дома. Оттуда можно пешком дойти. Удобно! А о соседях и замерзающих питомцах женщина не подумала.

— Мы с ней поговорили сегодня. Обещала, что животных увезут обратно в клуб. Это сейчас зима, снег, а представьте навоз летом под окнами! Соседи давно высказывали свое недовольство, но надеялись разрешить ситуацию мирно. Последней каплей было, когда они увидели животных на улице в минус 30 градусов. На верблюде висели сосульки. Однозначно такие животные не должны жить на улице, да еще и возле многоквартирного дома. «Буян» нужно наказать, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск зоозащитник Карен Даллакян.

Вместе с ним незаконную конюшню у дома посетили глава Тракторозаводского района, полиция и команда депутата Госдумы Владимира Бурматова. Комиссия отправит запросы в Управлениее ветеринарии Россельхознадзора. Надзорный орган даст оценку нарушениям. Какой штраф ждет «Буян», пока не известно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхознадзор рассказал, в какие страны летают на отдых собаки и кошки из Челябинской области
Шестиклассника-рецидивиста из Миасса будут судить в пятый раз
Танцуют все! В Новый Год на корпоративах группа «Руки вверх!» поет за «трешку» в центре
Жительница Челябинска устроила конюшню под окнами многоквартирного дома
Экспертиза проб алкоголя из челябинсой сети «Красное и Белое» займет месяц
Пожилым южноуральцам январскую пенсию доставят в срок
В Челябинске в Новый Год автобусы будут работать в режиме выходного дня
На новогоднюю елку в Челябинск придут сразу четыре Деда Мороза
Жители Челябинска уже начали выбрасывать елки
В Челябинской области торгуют новогодними подарками с живыми червями
Жители одного из домов в Челябинске вторую неделю мерзнут без отопления
Певица Елена Темникова рассказала, как встретила Новый Год в общественном туалете в Кургане
У предприятия из Челябинска отозвали разрешение на выбросы
Челябинская красавица, взявшая под опеку шестерых детей, будет учиться на Мосфильме
Грузовик протаранил несколько легковушек в Челябинской области
Житель Воронежа доехал до Челябинска в вагоне со шлаком