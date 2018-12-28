В Челябинске лошади и верблюд живут под окнам многоквартирного дома, чтобы быстрее добираться на работу

СЕГОДНЯ 13:48 2018-12-28T13:48:36+03:00

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В Тракторозаводском районе Челябинска, во дворе жилого многоквартирного дома по ул. Первой пятилетки некая дама устроила конюшню. На огороженном участке газона под самыми окнами, как в стойлах, стоят лошадь, пони и верблюд.

Женщина, которая организовала конюшню прямо под окнами жилого дома, работает в конно-спортивном клубе «Буян». Она занимается тем, что на городских праздниках за деньги катает детей на животных. Вот и сейчас перед Новым Годом она работает на площади Революции. Так как добираться в центр из клуба долго, она держит животных возле своего дома. Оттуда можно пешком дойти. Удобно! А о соседях и замерзающих питомцах женщина не подумала.

— Мы с ней поговорили сегодня. Обещала, что животных увезут обратно в клуб. Это сейчас зима, снег, а представьте навоз летом под окнами! Соседи давно высказывали свое недовольство, но надеялись разрешить ситуацию мирно. Последней каплей было, когда они увидели животных на улице в минус 30 градусов. На верблюде висели сосульки. Однозначно такие животные не должны жить на улице, да еще и возле многоквартирного дома. «Буян» нужно наказать, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск зоозащитник Карен Даллакян.

Вместе с ним незаконную конюшню у дома посетили глава Тракторозаводского района, полиция и команда депутата Госдумы Владимира Бурматова. Комиссия отправит запросы в Управлениее ветеринарии Россельхознадзора. Надзорный орган даст оценку нарушениям. Какой штраф ждет «Буян», пока не известно.

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