На дорогах Челябинска к вечеру образовались 10-бальные пробки

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-28T14:45:44+03:00

Горожане едут с работы и по магазинам

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К вечеру пятницы, 28 декабря, Челябинск парализовали 9-10-бальные пробки. Улицы, где движение наиболее затруднено, хорошо видно на карте интернет-сервиса «Яндекс. Пробки».

Большая пробка образовалась на проспекте Ленина, от улицы Артиллерийской до площади Революции. На этом участке машины движутся со средней скоростью 7 км/час. Ситуация осложняет ДТП на перекрестке с ул. Российская. Выехать на проспект Ленина со Свободы и Цвиллинга тоже проблематично.

Стоит Свердловский проспект от Курчатова и до «Юности». На перекрестке Курчатова и Воровского ДТП. В обе стороны еле движется транспорт на Свердловском проспекте от Кашириных до Комсомольского проспекта.

Заторы на Меридиане в районе улицы Механической, здесь тоже мелкое ДТП. От Меридиана до Краснознаменной большая пробка на проспекте Победы.

На северо-западе перегружены Косаерва и Чайковского. Есть проблемы с движением на Троицком тракте. Пробка также при въезде с Копейского шоссе в Копейск.

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