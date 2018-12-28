2018-12-28T15:14:02+03:00
Общество

Жители Челябинска лишились одной дороги в аэропорт

Из-за плохого состояния ее закрыли на неопределенное время
Лидия ПЕСКОВА
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Если вы собираетесь в аэропорт, продумайте маршрут заранее.Если вы собираетесь в аэропорт, продумайте маршрут заранее.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Одна из дорог, ведущих в аэропорт «Челябинска», закрыта с пятницы, 28 декабря, на неопределенное время, сообщает пресс-служба мэрии.

— В связи с аварийным состоянием путепровода Челябинского металлургического комбината администрацией города совместно с ГИБДД принято решение о закрытии движения на данном участке с 29 декабря до устранения проблем, — говорят в администрации города.

Проехать в аэропорт сегодня можно по Бродокалмакскому тракту.

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