Жители Челябинска лишились одной дороги в аэропорт
Из-за плохого состояния ее закрыли на неопределенное время
Если вы собираетесь в аэропорт, продумайте маршрут заранее.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Одна из дорог, ведущих в аэропорт «Челябинска», закрыта с пятницы, 28 декабря, на неопределенное время, сообщает пресс-служба мэрии.
— В связи с аварийным состоянием путепровода Челябинского металлургического комбината администрацией города совместно с ГИБДД принято решение о закрытии движения на данном участке с 29 декабря до устранения проблем, — говорят в администрации города.
Проехать в аэропорт сегодня можно по Бродокалмакскому тракту.
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