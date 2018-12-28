2018-12-28T17:46:46+03:00
Общество

За осквернение памятников Победы и убийство бомжа в Челябинске осудили четверых экстремистов

Для двоих приговор оказался суровым
Лидия ПЕСКОВА
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Приговор экстремистам огласили на днях.Приговор экстремистам огласили на днях.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Четыре жителя Челябинска получили реальные сроки за экстремизм и убийство, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Установлено, что осужденные создали ячейку организации «Мизантропик дивижн», которая запрещена на территории России. Они оскверняли памятники Великой Победе, нанося на них свастику, после чего размещали фотографии в интернете. Однажды изготовили самодельное взрывное устройство и, подорвав его, выложили видео в интернет. А в августе 2016 года неподалеку от садов в Советском районе двое из осужденных зарезали ножом мужчину без определенного места жительства, — уточняют в пресс-службе.

Деятельность экстремистской ячейки пресечена сотрудниками регионального ФСБ и МВД.

Решением суда убийцы бомжа получили по 18 и 17,5 лет колонии строгого режима, а их товарищи — 4 и 2,5 года лишения свободы условно.

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