Депутат-ростовщик из Челябинска лишится кресла в Совете Ленинского района

СЕГОДНЯ 19:30 2018-12-28T19:30:52+03:00

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Прокуратура Челябинской области требует досрочно прекратить полномочия одного из депутатов Совета Ленинского района в Челябинске. Мужчина несколько лет занимается ростовщичеством и скрывает реальный доход, сообщают в пресс-службе ведомства.

— Установлено, что депутат на систематической основе предоставлял займы физическим лицам под проценты и под залог недвижимости, получая доход. Задолженность с неплатильщиков депутат взыскивал в судебном порядке. При этом он грубо нарушил антикоррупционное законодательство, так как не указал заработанные ростовщичеством деньги в справках о доходах за 2015, 2016 и 2017 годы, — говорят в ведомстве.

Кроме того, у супруги депутата обнаружили шесть объектов недвижимости и доход свыше 1 млн. рублей, о которых он также забыл рассказать.

Так как мужчина не предоставил полные сведения о доходах и об имуществе своей семьи, прокуратура требует лишить его статуса депутата. Соответствующее прошение уже направлено в адрес главы региона.

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