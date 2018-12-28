2018-12-28T19:43:04+03:00
Спорт

«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом уступил «Барысу»

Гости из Казахстана выиграли со счетом 3:0
Алексей МИКУШИН
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Напомним, первый матч домашней серии «медведи» начали с победы над минским «Динамо» (2:1). А вот во втором поединке с казахстанским «Барысом» добиться успеха не удалось.

Во втором периоде гости забросили две шайбы (голы на счету Патриса Кормье и Дмитрия Шевченко). В середине третьего отрезка матча Мэттью Фреттин увеличил преимущество «Барыса» до 3:0.

«Трактор» так и не сумел «распечатать» ворота гостей, которые сейчас закрепились на пятой строчке турнирной таблице в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. «Трактор» после 42 туров с 41 очками сохранил место в зоне плей-офф (8 место).

Кстати, матч с «Барысом» совпал с празднованием дня рождения ХК «Трактор». 28 декабря клуб отметил 71 год со дня создания.

Последний матч в этом году «Трактор» проведет 30 декабря. В этот день черно-белые на своей площадке сыграют с китайским «Куньлунем» (начало в 17.00).

После Нового года челябинцы проведут еще три домашних матча:

4 января. «Трактор» — «Амур» (Хабаровск)

6 января. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург)

9 января. «Трактор» — «Ак Барс» (Казань)

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