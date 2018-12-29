Житель Челябинской области ответит в суде за нападение на судью
Это громкое преступление обсуждала вся Челябинская область. Два года назад в Еманжелинске неизвестный напал на судью мирового суда Наталью Гибадуллину. Изверг избил женщину и порезал топором, а после сбежал. Подозреваемого задержали через неделю. Сейчас следствие по его делу закончено и передано в суд.
39-летнего мужчину будут судить за насилие в связи с осуществлением правосудия. Ранее сообщалось, что у налетчика, вероятно, были личные счеты с судье. Также ему вменяют угрозу убийством. Но это уже не связано с нападением на Гибадуллину, а иной конфликт обвиняемого и его знакомого.
— Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
За нападение на судью грозит до 10 лет колонии.
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