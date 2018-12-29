2018-12-29T09:05:44+03:00
Общество

Челябинский гаишник разогнал наглых водителей, чтобы инвалид на коляске успел на поезд

Ответственный сотрудник организовал настоящий кортеж, когда кругом творился дорожный хаос
Андрей АБРАМОВ
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Николай Ольховский — известный активист, который борется за комфортную городскую среду.Николай Ольховский — известный активист, который борется за комфортную городскую среду.
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Вечером 28 декабря Челябинск сковали десятибалльные пробки. Конец недели плюс зарядил снегопад. В это нелегкое время челябинец с инвалидностью Николай Ольховский отправился на вокзал. Добрался до остановки и стал ждать автобус.

— Приехал №64. У них есть пандусы, но в этот раз он привез намертво. Водитель и кондуктор сделали все, чтобы я доехал. Они не виноваты, что в автобусном парке нет банально горячей воды, чтобы лед убирать. Срочно нужны деньги на автобусы! — рассказывает челябинец.

В салон пассажиры занесли Ольховского на руках. Когда доехали до Агроинженерной академии — автобус сломался. До поезда оставался час.

Пришлось снова спускать Николая на руках. Тут подъехал автобус №4, который до вокзала не идет, но на нем челябинец решил добраться до Детского мира, а там дальше пересеть.

— Через снежный бруствер на остановке с матами погрузился. Вышел на Детском мире. Остается 50 минут... Ждать автобус №64 — русская рулетка. Поехал на вокзал пешком. Хоть какой-то шанс успеть к посадке, — продолжает Николай.

Челябинские тротуары для людей с инвалидностью — полоса препятствий. По лестницам на улицы Свободы Николая подняться, ясно дело не смог. Пришлось выезжать на дорогу и ехать по первой полосе.

— Через 20 минут меня обогнал ДПСник и попросил принять вправо. Выяснил, почему я в снегопад пилю по дороге. Проникся. Сопровождал меня, разгоняя из громкоговорителя особо наглых водителей. В одном месте прикрыл от поворачивающихся машин. Сопроводил до самого вокзала. На поезд успел. Желаю этому сотруднику стать начальником челябинской ГИБДД!

Николай добавил, что очень хотел бы отблагодарить сотрудника. Но не узнал его имени. Помнит лишь, что это был старший лейтенант.

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