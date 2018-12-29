2018-12-29T10:00:40+03:00
Происшествия

Вымогатели требовали с жителя Челябинской область выкуп за интимное видео с мужчиной

Тот взял кредит и продал машину, лишь бы запись не увидели близкие
Андрей АБРАМОВ
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В Каслинском районе судили двух молодых людей. Они признаны виновными в вымогательстве со сговором. Им удалось раздобыть видеозапись, где местный житель запечатлен в интимной обстановке с другим мужчиной. За это они потребовали выкуп в 100 тысяч рублей. В противном случае угрожали разослать ролик коллегам и родным жертвы.

Сначала мужчина поддался на провокацию. Даже пошел в банк, взял кредит и отдал шантажистам крупную сумму. Но тех это не остановили и спустя неделю они снова потребовали плату. На этот раз в 50 тысяч.

— Потерпевший, продав свой автомобиль, передал деньги, получив взамен карту памяти с видеозаписью. После этого обратился в полицию. Суд назначил каждому виновному четыре года колонии, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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