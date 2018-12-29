По Челябинску ездит китайский грузовик с легковушкой внутри

СЕГОДНЯ 11:59 2018-12-29T11:59:09+03:00

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Удивительный кадр сделал на северо-западе Челябинска горожанин Дмитрий Веклич. Он заснял китайскую «газельку», внутри которой скрывается малолитражка Matiz. Багажник легковушки выглядывает из чуть приоткрытых дверей кузова. Видно, что он обвязан тросами: очевидно, чтобы машина не вылетела при резком торможении.

Снимок активно комментируют в соцсетях.

— Стандартный перевоз автомобиля: надежно, дешево и сердито. Эвакуатор выйдет дороже.

— Побоялся с Татарстана перегонять. Почтой отправил.

— Я как-то «Короллу» на «ГАЗели» до Новосибирска довез и ничего!

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