2018-12-29T11:59:09+03:00
Общество

По Челябинску ездит китайский грузовик с легковушкой внутри

Людей это совершенно не удивило
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото: Дмитрий ВекличФото: Дмитрий Веклич
Изменить размер текста:

Удивительный кадр сделал на северо-западе Челябинска горожанин Дмитрий Веклич. Он заснял китайскую «газельку», внутри которой скрывается малолитражка Matiz. Багажник легковушки выглядывает из чуть приоткрытых дверей кузова. Видно, что он обвязан тросами: очевидно, чтобы машина не вылетела при резком торможении.

Снимок активно комментируют в соцсетях.

— Стандартный перевоз автомобиля: надежно, дешево и сердито. Эвакуатор выйдет дороже.

— Побоялся с Татарстана перегонять. Почтой отправил.

— Я как-то «Короллу» на «ГАЗели» до Новосибирска довез и ничего!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Школы Челябинска переименовали в честь стриптизера Рикардо Милоса
Скорая помощь протаранила иномарку в Челябинске
Прокуратура Челябинска потребовала запретить скандальную стройку на перекрестке Молодогвардейцев
Уже днем 29 декабря Челябинск встал в пробках
Компании «Красное&Белое» запретили поставлять спиртное в магазины
Вымогатели требовали с жителя Челябинской область выкуп за интимное видео с мужчиной
В Магнитогорске вынесли приговор экс-главе ПФР
Челябинский гаишник разогнал наглых водителей, чтобы инвалид на коляске успел на поезд
Житель Челябинской области ответит в суде за нападение на судью
«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом уступил «Барысу»
Депутат-ростовщик из Челябинска лишится кресла в Совете Ленинского района
За осквернение памятников Победы и убийство бомжа в Челябинске осудили четверых экстремистов