Компании «Красное&Белое» запретили поставлять спиртное в магазины

СЕГОДНЯ 12:12 2018-12-29T15:22:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне Нового года крупнейшему алкогольному ритейлеру страны компании «Красное&Белое» запретили закупать и хранить спиртное со складов. Проще говоря, поставлять в магазины товар с конкретных складов. Речь о логистических центрах в Татарстане, Московской и Самарской областях. Об этом сообщается в реестре Росалкогольрегулирования.

Про склады в других регионах записи нет. Поэтому вероятно, компания будет покрывать нехватку продукции подвозами из соседних регионов.

Сотрудники ФСБ и Росалкогольрегулирования пришли в «Красное&Белое» 26 декабря. Официально структуры не озвучили, что их интересует в компании. Сама фирма заявила, что речь идет о подозрениях в торговле контрафактом и проблемах с налоговой. После череды обысков никакой официальной информации так и не поступило, а магазины и компания в целом продолжают работать в прежнем режиме.

Обновление. К концу рабочего дня 29 декабря запись из реестра исчезла, а значит никаких проблем с поставками в магазины у компании нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06