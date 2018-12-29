2018-12-29T15:22:31+03:00
Общество

Компании «Красное&Белое» запретили поставлять спиртное в магазины

Пока это касается только нескольких регионов
Андрей АБРАМОВ
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Компании «Красное&Белое» запретили поставлять продукцию со складов в магазины. Фото: Алексей БУЛАТОВКомпании «Красное&Белое» запретили поставлять продукцию со складов в магазины. Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне Нового года крупнейшему алкогольному ритейлеру страны компании «Красное&Белое» запретили закупать и хранить спиртное со складов. Проще говоря, поставлять в магазины товар с конкретных складов. Речь о логистических центрах в Татарстане, Московской и Самарской областях. Об этом сообщается в реестре Росалкогольрегулирования.

Про склады в других регионах записи нет. Поэтому вероятно, компания будет покрывать нехватку продукции подвозами из соседних регионов.

Сотрудники ФСБ и Росалкогольрегулирования пришли в «Красное&Белое» 26 декабря. Официально структуры не озвучили, что их интересует в компании. Сама фирма заявила, что речь идет о подозрениях в торговле контрафактом и проблемах с налоговой. После череды обысков никакой официальной информации так и не поступило, а магазины и компания в целом продолжают работать в прежнем режиме.

Обновление. К концу рабочего дня 29 декабря запись из реестра исчезла, а значит никаких проблем с поставками в магазины у компании нет.

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