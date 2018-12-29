2018-12-29T12:34:36+03:00
Общество

Уже днем 29 декабря Челябинск встал в пробках

Особенно сильно затруднено движение в центре
Андрей АБРАМОВ
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Челябинск погряз в предновогодних пробках.Челябинск погряз в предновогодних пробках.Фото: Андрей АБРАМОВ
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По состоянию на 14.30 субботы, 29 декабря в Челябинске начались серьезные заторы. Интернет-сервисы оценивают их в восемь баллов. Сильнее всего пробки:

— Свердловский проспект от Воровского до Торгового центра;

— проспект Ленина от Энгельса до Центрального рынка;

— Артиллерийская от Меридиана до Первой Пятилетки;

— Российская, Свободы, Коммуны, Труда в районе центра Челябинска.

Ситуация осложняется снегопадом, который прошел накануне. Сегодня и завтра также прогнозируют легкий снег.

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