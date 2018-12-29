2018-12-29T13:11:09+03:00
Общество

Прокуратура Челябинска потребовала запретить скандальную стройку на перекрестке Молодогвардейцев

Коммерсанта и инженера, который выдал разрешение, оштрафовали
Андрей АБРАМОВ
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Прокуратура потребовала запретить стройку на перекрестке Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Фото: Карен ДаллакянПрокуратура потребовала запретить стройку на перекрестке Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Фото: Карен Даллакян
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Хорошей новостью в канун Нового года поделился депутат Калининского райсовета Карен Даллакян. Второй год он вместе с жильцами сражается против очередной абсурдной стройки. На перекрестке Молодогвардейцев и Братьев Кашириных задумали вырубить деревья под окнами многоэтажки и построить на этом месте магазин. Противникам стройке пришел ответ из прокуратуры.

В нем сказано, что владельца участка оштрафовали на 2 000 руб. Инженера, который выдал разрешение на землю — на 45 000 руб. Но главная новость:

— Учитывая общественный резонанс, прокурор города направил главе Челябинска информацию о необходимости отказа от договора аренды данного земельного участка, — гласит ответ за подписью заместитель прокурора Челябинска Татьяны Полежаевой.

Проще говоря, надзорное ведомство просит мэрию расторгнуть с бизнесменом договор и не продолжать стройку. Впрочем ранее, жильцы подавали на застройщика в суд и не смогли выиграть дело.

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