Скорая помощь протаранила иномарку в Челябинске

СЕГОДНЯ 15:29 2018-12-29T15:29:34+03:00

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Об аварии днем 29 декабря рассказали подписчики группы во «ВКонтакте» «Регион-74». Судя по фото с места аварии, машина скорой помощи врезалась в бок иномарке. Все произошло неподалеку от кинотеатра «Орленок» по шоссе Металлургов.

Рядом на нечищеной обочине стоит еще одно авто, однако из-за ракурса непонятно, попало он в ДТП или просто припарковано. Также на фото стоит сотрудник скорой помощи. Очевидно, что авария обошлась без жертв.

Причины столкновения установит ГИБДД. В комментариях пользователи сообщают о тяжелой обстановке на дорогах по большей части из-за плохой расчистки.

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