2018-12-29T17:31:17+03:00
Происшествия

Две женщины погибли в лобовой аварии на трассе в Челябинской области

Еще два человека в больнице
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
ДТП на трассе в Сосновском районе случилось утром 29 декабря. Фото: ГИБДД Челябинской областиДТП на трассе в Сосновском районе случилось утром 29 декабря. Фото: ГИБДД Челябинской области
Изменить размер текста:

Авария произошла утром 29 декабря на седьмом километре трассы Долгодеревенское-Аргаяш в Сосновском районе. 51-летняя женщина за рулем Nissan вылетела на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina. Оба водителя погибли.

Вторую легковушку также вела женщина. Ей было 58 лет. В обстоятельствах аварии разбирается дорожная полиция.

— Пассажиры автомобиля ВАЗ, 40 и 41 летние мужчины, получили телесные повреждения и были госпитализированы, — рассказали в ГИБДД Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После детского утренника в ДК Копейска рухнул потолок
Школы Челябинска переименовали в честь стриптизера Рикардо Милоса
Скорая помощь протаранила иномарку в Челябинске
Прокуратура Челябинска потребовала запретить скандальную стройку на перекрестке Молодогвардейцев
Уже днем 29 декабря Челябинск встал в пробках
Компании «Красное&Белое» запретили поставлять спиртное в магазины
По Челябинску ездит китайский грузовик с легковушкой внутри
Вымогатели требовали с жителя Челябинской область выкуп за интимное видео с мужчиной
В Магнитогорске вынесли приговор экс-главе ПФР
Челябинский гаишник разогнал наглых водителей, чтобы инвалид на коляске успел на поезд
Житель Челябинской области ответит в суде за нападение на судью
«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом уступил «Барысу»
Депутат-ростовщик из Челябинска лишится кресла в Совете Ленинского района
За осквернение памятников Победы и убийство бомжа в Челябинске осудили четверых экстремистов