Две женщины погибли в лобовой аварии на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:29 2018-12-29T17:31:17+03:00

ДТП на трассе в Сосновском районе случилось утром 29 декабря. Фото: ГИБДД Челябинской области

Еще два человека в больнице

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Авария произошла утром 29 декабря на седьмом километре трассы Долгодеревенское-Аргаяш в Сосновском районе. 51-летняя женщина за рулем Nissan вылетела на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina. Оба водителя погибли.

Вторую легковушку также вела женщина. Ей было 58 лет. В обстоятельствах аварии разбирается дорожная полиция.

— Пассажиры автомобиля ВАЗ, 40 и 41 летние мужчины, получили телесные повреждения и были госпитализированы, — рассказали в ГИБДД Челябинской области.

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