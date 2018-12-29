Две женщины погибли в лобовой аварии на трассе в Челябинской области
Авария произошла утром 29 декабря на седьмом километре трассы Долгодеревенское-Аргаяш в Сосновском районе. 51-летняя женщина за рулем Nissan вылетела на встречную полосу и столкнулась с Lada Kalina. Оба водителя погибли.
Вторую легковушку также вела женщина. Ей было 58 лет. В обстоятельствах аварии разбирается дорожная полиция.
— Пассажиры автомобиля ВАЗ, 40 и 41 летние мужчины, получили телесные повреждения и были госпитализированы, — рассказали в ГИБДД Челябинской области.
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