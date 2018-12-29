После детского утренника в ДК Копейска рухнул потолок
ЧП в копейском поселке Потанино. В местном ДК 26 декабря обвалился потолок. Все случилось после новогодней елки для детей. В момент обрушения посетители уже разошлись.
Потолок рухнул на втором этаже исторического здания. Его построили в 1957 году и с тех пор делали лишь косметический ремонт. Очевидцы отмечают, что отлетел достаточно солидный слой штукатурки, который мог и прибить.
Сейчас ДК закрыт. Будущие елки отменили. После праздников обследованием здания займется комиссия. Сотрудники говорят, что дом культуры постоянно испытывает вибрации от находящейся рядом железной дороги.
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