2018-12-29T17:41:57+03:00
Происшествия

После детского утренника в ДК Копейска рухнул потолок

Грядущие елки пришлось отменить
Андрей АБРАМОВ
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Потолок рухнул в ДК поселка Потонино. Фото: Сергей ЯКУШЕВПотолок рухнул в ДК поселка Потонино. Фото: Сергей ЯКУШЕВ
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ЧП в копейском поселке Потанино. В местном ДК 26 декабря обвалился потолок. Все случилось после новогодней елки для детей. В момент обрушения посетители уже разошлись.

Потолок рухнул на втором этаже исторического здания. Его построили в 1957 году и с тех пор делали лишь косметический ремонт. Очевидцы отмечают, что отлетел достаточно солидный слой штукатурки, который мог и прибить.

Сейчас ДК закрыт. Будущие елки отменили. После праздников обследованием здания займется комиссия. Сотрудники говорят, что дом культуры постоянно испытывает вибрации от находящейся рядом железной дороги.

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