Пятеро южноуральцев разбились в аварии на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 21:04 2018-12-29T21:05:47+03:00

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Трое погибли и двое пострадали в аварии на трассе в Увельском районе в районе села Кичигино. Авария случилась вечером 29 декабря. Polo вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Hyundai.

В аварии погибли трое пассажиров «Фольксваген Поло». Водители обоих автомобилей госпитализированы в Южноуральскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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