Пятеро южноуральцев разбились в аварии на трассе в Челябинской области
Трое погибли и двое пострадали в аварии на трассе в Увельском районе в районе села Кичигино. Авария случилась вечером 29 декабря. Polo вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Hyundai.
В аварии погибли трое пассажиров «Фольксваген Поло». Водители обоих автомобилей госпитализированы в Южноуральскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.
— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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