2018-12-29T21:05:47+03:00
Происшествия

Пятеро южноуральцев разбились в аварии на трассе в Челябинской области

Выжили только водители
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Фото предоставлено ГУ МВД России по Челябинской областиФото предоставлено ГУ МВД России по Челябинской области
Изменить размер текста:

Трое погибли и двое пострадали в аварии на трассе в Увельском районе в районе села Кичигино. Авария случилась вечером 29 декабря. Polo вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Hyundai.

В аварии погибли трое пассажиров «Фольксваген Поло». Водители обоих автомобилей госпитализированы в Южноуральскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

— На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После детского утренника в ДК Копейска рухнул потолок
Две женщины погибли в лобовой аварии на трассе в Челябинской области
Школы Челябинска переименовали в честь стриптизера Рикардо Милоса
Скорая помощь протаранила иномарку в Челябинске
Прокуратура Челябинска потребовала запретить скандальную стройку на перекрестке Молодогвардейцев
Уже днем 29 декабря Челябинск встал в пробках
Компании «Красное&Белое» запретили поставлять спиртное в магазины
По Челябинску ездит китайский грузовик с легковушкой внутри
Вымогатели требовали с жителя Челябинской область выкуп за интимное видео с мужчиной
В Магнитогорске вынесли приговор экс-главе ПФР
Челябинский гаишник разогнал наглых водителей, чтобы инвалид на коляске успел на поезд
Житель Челябинской области ответит в суде за нападение на судью
«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом уступил «Барысу»
Депутат-ростовщик из Челябинска лишится кресла в Совете Ленинского района
За осквернение памятников Победы и убийство бомжа в Челябинске осудили четверых экстремистов