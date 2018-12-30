2018-12-30T10:38:39+03:00
Общество

Челябинский транспорт после одиннадцати вечера уедет отмечать Новый год

В последний день уходящего года транспортники закончат работу пораньше
Любовь СЛАВИНА
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--Фото: Андрей АБРАМОВ
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Тем, кто собрался встречать Новый год в гостях, нужно заранее отправиться на место празднования. Как сообщается на сайте администрации Челябинска, 31 декабря транспорт будет работать по расписанию выходного дня — до 23:00. Автобусы частных перевозчиков завершат работу на линии еще раньше — к 22:00.

Отпраздновав, в первое утро наступающего года можно поехать домой отсыпаться: муниципальный транспорт начнет свою работу в 5:30. Но нельзя надеяться на все рейсы. 1 января не будут работать следующие маршруты городского транспорта:

- автобусы социальные № 43 «ЧМК — Старое Першино», № 52 «Областная больница — Исаково», № 83 «ЮуРГУСтарокамышинск», № 28 «Харлова — Областная больница», № 14 «Железнодорожный вокал — Новосинеглазово», № 17 «Фатеевка — Барбюса».

- троллейбусные № 6 «Первоозерный — ЧТЗ», № 11 «АМЗ — ЧТЗ, № 13 «ПКиО — Братьев Кашириных», 16 «АМЗ — ЖБИ».

- трамвайные № 10 «Першино — ЦХП», № 21 «ЧЭМК — ЧМК», № 18 «ЧЭМК — Чистопольская».

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