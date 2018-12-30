2018-12-30T11:41:34+03:00
Общество

В челябинском микрорайоне Парковый активисты устроили праздник на открытом воздухе

Больше всех коллективному веселью радовались детишки (видео)
Любовь СЛАВИНА
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Роль новогодней елки "исполнила" сосенка. Фото: соцсети.Роль новогодней елки "исполнила" сосенка. Фото: соцсети.
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29 декабря утром на странице сообщества «Парковый Челябинск» появилась запись: «Пока Парковый спал, мы установили «новогоднюю елку» на футбольном поле. Просим всех желающих поучаствовать в украшении. Для всех жителей сегодня проводим праздничное мероприятие. Вас ждут: Дед мороз, Снегурочка, развлекательная программа и сладкие подарки для маленьких парковчан. Приходите и зовите соседей!».

Жители микрорайона с удовольствием откликнулись на призыв активистов. В тот же вечер в 17.30, к началу праздника, вокруг лесной красавицы собрался внушительный хоровод. Самыми благодарными участниками праздника стали дети. Тем более, что развлекали публику «настоящие» Дед Мороз со Снегурочкой.

Вместо елки нынче поставили небольшую, но настоящую лесную сосенку. А вот в будущем году общественники Паркового пообещали подарить микрорайону большую искусственную ель. Живые зеленые насаждения там стараются беречь.

Елка в Парковом.

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