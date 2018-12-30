В Челябинской области в дорожно-патрульной службе дежурили Дед Мороз и Снегурочка

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-30T12:10:15+03:00

Приятно, когда водителя останавливают не сотрудники ГИБДД, а новогодние персонажи. Фото: 74.мвд.рф

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Водителей и пассажиров на въезде в Копейск встречал патрульный экипаж ДПС ГИБДД в необычном составе. К реальным людям в погонах присоединились сказочные персонажи.

— Дедушка Мороз и Снегурочка вышли на дежурство не с пустыми руками, а с новогодними подарками и сюрпризами. Водителям и дети-пассажиры получили на память светоотражающие елочки и снежинки, которые сотрудники ГИБДД смастерили своими руками, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Автоинспекторы копейского отдела ГИБДД, поздравляя участников дорожного движения с наступающим Новым годом, не забывали напоминать о соблюдении правил дорожного движения в новогодние праздники.

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