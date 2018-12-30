2018-12-30T13:34:50+03:00
Происшествия

В Челябинской области полиция обнаружила два частных склада с алкоголем

Запас немаркированной продукции выглядит внушительно
Любовь СЛАВИНА
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Фото: 74.мвд.рфФото: 74.мвд.рф
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Благодаря полицейским в преддверии новогодних праздников пресечена торговля алкоголем, не отвечающего требованиям безопасности для жизни и здоровья.

В Катав-Ивановском районе у двух жителей города Юрюзани в возрасте 29 и 33 лет на личных подворьях хранилось порядочное количество горячительных напитков. Эти «запасы» обнаружены в ходе акции по пресечению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

— По предварительным подсчетам изъято более 920 ящиков с немаркированным алкоголем, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Это 18500 бутылок общим объемом не менее 9 тысяч литров. Установлено, что продукция доставлялась в горнозаводскую зону для распространения в специализированных и продовольственных магазинах. Изъятое направлено на исследование, по результатам будет принято процессуальное решение.

Акцию провели полицейские райотдела по Катав-Ивановскому району, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России при участии регионального УФСБ России. Силовую поддержку оказал ОМОН Росгвардии Челябинской области.

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