Жертвами непотушенного окурка и алкоголя стали двое мужчин в Челябинской области

СЕГОДНЯ 15:06 2018-12-30T15:06:24+03:00

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В ночь на 30 декабря в поселке Чапаевка Аргаяшского района загорелся частный одноэтажный дом площадью 120 квадратных метров, в котором проживало две семьи. Постройка деревянная, пламя быстро стало распространяться по всему зданию.

— На место происшествия прибыли в общей сложности восемь единиц техники и 24 человека: огнеборцы, спасатели, сотрудники других экстренных служб, «скорая помощь», — сообщили в Челябинском управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. — Пожарные два часа гасили огонь, жертвами которого стали двое мужчин.

Выяснилось, что именно по их вине случилось смертельное ЧП. Специалисты считают, что возгорание произошло из-за неосторожности при курении. Вероятно, алкоголя было принято немало, мужчины потеряли бдительность и заснули. Кто-то из двоих перед этим курил и обронил на пол непогасший окурок.