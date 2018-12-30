Ежедневно сотни жителей Челябинска падают, спускаясь под землю в центре города
Подземные переходы на площади Революции жутко неудобны для всех пешеходов. Людям с инвалидностью и пожилым практически невозможно спуститься под землю. А молодые и здоровые падают со ступенек сотни раз на дню.
К тем, кто отвечает за состояние подземных переходов в центре, обратился лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов:
— Мужики, впереди Новый год. Ступеньки очень скользкие и люди падают каждый день сотнями. На площади построили огромный ледовый городок, потратили бюджетные деньги. Настроение немного ухудшается и праздник уходит. Сделайте антискользящее покрытие не на один метр, а на всю ступень, чтобы люди не портили себе праздник.
В доказательство своих слов урбанист выложил несколько роликов, на которых падают люди.
— Если администрация не решит вопрос до 1 января, мы скинемся и сами все сделаем, — добавил активист.
Как челябинцам ломают конечности.