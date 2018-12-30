На трассе Челябинск-Москва погибли четыре человека при столкновении трех машин
Смертельное ДТП случилось сегодня, 30 декабря в третьем часу дня на автодороге Челябинск-Москва. Столкнулись три иномарки: Nissan Primera, Renault Kaptur, Chevrolet Cruze.
— По предварительной информации 30-летний водитель Nissan Primera, двигаясь в направлении Москвы, совершал обгон, — сообщили газете «Комсомольская правда» — Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. — Он не справился с управлением, машина оказалась на встречной полосе. Столкновение с Renault Kaptur, а затем с Chevrolet Cruze было неизбежным.
Водители Nissan и Chevrolet, а также две пассажирки Nissan скончались на месте. Травмы различной тяжести получили пассажиры Chevrolet: женщина и двое несовершеннолетних — 16-летняя девочка и 13-летний мальчик. Пострадал и несовершеннолетний 14-летний подросток, находившийся в Renault.
Удары от столкновения были столь сильными, что сотрудникам МЧС пришлось с помощью спецоборудования доставать людей из помятых автомобилей.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
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