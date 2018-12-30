2018-12-30T20:24:17+03:00
Спорт

«Трактор» в Челябинске уступил китайскому «Куньлуню»

Черно-белые не смогли «распечатать» ворота гостей, счет 0:2.
Алексей МИКУШИН
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Фото: архив chel.kp.ruФото: архив chel.kp.ru
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Как и в предыдущем матче, «медведи» так и не смогли поразить ворота соперников. Напомним, позавчера, 28 декабря, «Трактор» с «сухим» счетом уступил казахстанскому «Барысу» (0:3).

Сегодня, 30 декабря, челябинцы сразились с китайским «Куньлунем» и также не смогли «распечатать» ворота гостей. Итоговый счет 0:2. Вторую шайбу соперники забросили в пустые ворота, когда «Трактор» заменил голкипера на шестого полевого игрока. А первый гол «Куньлунь» заработал в конце второй 20-минутки.

Особенность матча в том, что между собой сражались соперники, которые бьются за попадание в восьмерку сильнейших, а значит в зону плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. Несмотря на поражение, «Трактор» остался на восьмом месте. Однако разрыв между челябинцами и китайским клубом сократился до двух очков. Кстати, в составе «Куньлуня» заявлен лишь один игрок с китайской фамилией и китаец-массажист. Остальные — воспитанники североамериканского и европейского хоккея.

— В первом периоде раскачивались, во втором были хорошие моменты, но, к сожалению, реализация страдает. В третьем отрезке хотели исправить ситуацию, но не получилось. К ребятам претензий нет, все, что они могли, делали, — прокомментировал итог матча исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный.

После Нового года челябинцы проведут еще три домашних матча:

4 января. «Трактор» — «Амур» (Хабаровск)

6 января. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург)

9 января. «Трактор» — «Ак Барс» (Казань)

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