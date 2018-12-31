2018-12-31T12:39:20+03:00
Общество

Челябинская компания бесплатно обеспечит питьевой водой пострадавших при взрыве в Магнитогорске

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Южноуральцы откликнулись на беду жителей Магнитогорска. 31 декабря в 6 часов утра в жилом доме взорвался бытовой газ. Обрушился один подъезд. Горожане везут жильцам пострадавшего дома теплые вещи и еду. Оставшимся без квартир предлагают крышу над головой.

Откликнулись и бизнесмены. Компания «Люкс Вода» организовала питьевой режим пострадавшим.

— Как только услышали об этом трагическом случае, сразу решили помочь людям. Вся «Люкс Вода» будет предоставлена пострадавшим бесплатно в том объеме, в котором потребуется. Воду уже привезли в близлежащую к месту ЧП школу, где организован центр оказания помощи. Сейчас доставляем «Люкс Воду» в гостиницы, в которых разместили оставшихся без жилья горожан, — рассказывает руководитель филиала «Люкс Воды» в Магнитогорске Алексей Фомин.

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