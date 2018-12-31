За погибших от взрыва газа в Магнитогорске молится новый челябинский епископ Григорий
31 декабря новый глава Челябинской митрополии епископ Григорий служил первую службу в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. После этого священник встретился с журналистами и в интервью выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогоске. Ранним утром 31 декабря в жилом доме обрушился целый подъезд из-за взрыва газа.
— С болью воспринял известие о трагедии. Искренне сочувствую пострадавшим. Молюсь за всех, кто погиб, а их родственникам приношу соболезнования. Людям, которые нуждаются в помощи, священнослужители Магнитогорской епархии обязательно окажут духовную поддержку и помощь, — сказал епископ Григорий.
В Магнитогорской епархии создали штаб помощи пострадавшим. Местное представительство РПЦ разбило полевую кухню для сотрудников МЧС и направила в место временного размещения пострадавших священников. Ранее власти сообщили, что всем пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске будет куплено жилье за счет бюджета.
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