2018-12-31T14:14:45+03:00
Происшествия

За погибших от взрыва газа в Магнитогорске молится новый челябинский епископ Григорий

РПЦ готова оказать духовную поддержку всем нуждающимся
Андрей АБРАМОВ
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Взрыв жилого газа в Магнитогорске случился утром 31 декабря. Фото: ГУ МЧС по Челябинской областиВзрыв жилого газа в Магнитогорске случился утром 31 декабря. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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31 декабря новый глава Челябинской митрополии епископ Григорий служил первую службу в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. После этого священник встретился с журналистами и в интервью выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогоске. Ранним утром 31 декабря в жилом доме обрушился целый подъезд из-за взрыва газа.

— С болью воспринял известие о трагедии. Искренне сочувствую пострадавшим. Молюсь за всех, кто погиб, а их родственникам приношу соболезнования. Людям, которые нуждаются в помощи, священнослужители Магнитогорской епархии обязательно окажут духовную поддержку и помощь, — сказал епископ Григорий.

В Магнитогорской епархии создали штаб помощи пострадавшим. Местное представительство РПЦ разбило полевую кухню для сотрудников МЧС и направила в место временного размещения пострадавших священников. Ранее власти сообщили, что всем пострадавшим от взрыва газа в Магнитогорске будет куплено жилье за счет бюджета.

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