Мошенники зарабатывают на горе пострадавших в Магнитогорске от взрыва газа в жилом доме
Через час-два после обрушения подъезда социальные группы Магнитогорска активизировались в своем стремлении помочь:
— У меня пустая квартира, могу принять семью с детьми.
— Куда нести вещи и еду? Давайте устроим сбор...
— Владелец двух частных отелей готов принять пострадавших...
И так далее... Власти организовали штаб помощи, где принимали пострадавших и и их соседей из еще двух подъездов, которые обследуют сейчас на прочность. В штаб приносили одежду и медикаменты.
Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди
На волне сострадания из всех щелей полезли мошенники. Они запускали вирусную рекламу с реквизитами для сбора денег пострадавшим.
Мэрия Магнитогорска опубликовала на своем сайте официальный счет для перечисления материальной помощи. Других реквизитов нет!
Также диванные бузотеры использовали трагедию, как повод для кидания камней:
— Выделили семьям погибших по 100 тысяч, а пострадавшим по 50 штук! Да что купишь на эти деньги?
Власти объяснили:
— Это деньги, на которые люди могут купить одежду и лекарства, ездить в транспорте. Дальше будут определены выплаты на ремонт, на переезд. А жителей обрушенного подъезда обеспечат жильем.
Реквизиты для пожертвований пострадавшим от взрыва дома К. Маркса 164
Банк «КУБ» (АО)
ИНН 7414006722. БИК 047516949. КПП 997950001
Корреспондентский счет 30101810700000000949
Номер счета: 30232810410000000080
НОМЕР КАРТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ:
4627174155410333
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