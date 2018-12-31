Мошенники зарабатывают на горе пострадавших в Магнитогорске от взрыва газа в жилом доме

СЕГОДНЯ 16:38 2018-12-31T17:55:36+03:00

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Через час-два после обрушения подъезда социальные группы Магнитогорска активизировались в своем стремлении помочь:

— У меня пустая квартира, могу принять семью с детьми.

— Куда нести вещи и еду? Давайте устроим сбор...

— Владелец двух частных отелей готов принять пострадавших...

И так далее... Власти организовали штаб помощи, где принимали пострадавших и и их соседей из еще двух подъездов, которые обследуют сейчас на прочность. В штаб приносили одежду и медикаменты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684794" frameborder="0"></iframe> Взрыв газа в Магнитогорске.Накануне Нового года, когда люди собирались отмечать праздник, на ул. Маркса в Магнитогорске в жилом доме взорвался газ. Есть погибшие. Под завалами находятся живые люди

На волне сострадания из всех щелей полезли мошенники. Они запускали вирусную рекламу с реквизитами для сбора денег пострадавшим.

Мэрия Магнитогорска опубликовала на своем сайте официальный счет для перечисления материальной помощи. Других реквизитов нет!

Также диванные бузотеры использовали трагедию, как повод для кидания камней:

— Выделили семьям погибших по 100 тысяч, а пострадавшим по 50 штук! Да что купишь на эти деньги?

Власти объяснили:

— Это деньги, на которые люди могут купить одежду и лекарства, ездить в транспорте. Дальше будут определены выплаты на ремонт, на переезд. А жителей обрушенного подъезда обеспечат жильем.

Реквизиты для пожертвований пострадавшим от взрыва дома К. Маркса 164

Банк «КУБ» (АО)

ИНН 7414006722. БИК 047516949. КПП 997950001

Корреспондентский счет 30101810700000000949

Номер счета: 30232810410000000080

НОМЕР КАРТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ:

4627174155410333