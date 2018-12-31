2018-12-31T21:21:16+03:00
Происшествия

Число погибших при взрыве газа в Магнитогорске увеличилось до семи человек

Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев
Сергей УФИМЦЕВ
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Разбор завалов будет идти всю новогоднюю ночь.Разбор завалов будет идти всю новогоднюю ночь.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Спасатели нашли тела еще троих погибших при обрушении дома в Магнитогорске. Однако достать их из-под завалов они пока не могут. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

— Есть угроза дальнейшего обрушения, поэтому эвакуировать тела пока не получается, — объяснил министр.

Напомним, ранее сообщалось о четырех погибших. Разбор завалов будет продолжаться всю ночь. По-прежнему неизвестна судьба более 30 человек.

Взрыв газа прогремел в Магнитогорске 31 декабря в 6 часов утра. Обрушился подъезд в многоэтажке по адресу пр. Карла Маркса, 164. На месте происшествия побывал президент Владимир Путин.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пообещал, что людям, потерявшим жилье из-за взрыва, власти купят новые квартиры. Пострадавшим семьям также выплатят компенсации.

Жертвам взрыва в Магнитогорске несут белые розы.От взрыва бытового газа в Магнитогорске обрушился жилой подъезд.

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