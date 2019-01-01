Из-под завалов в Магнитогорске начали изымать фрагменты газовых плит
За ночь из-под завалов в Магнитогорске извлечены тела еще двух погибших. Всего на данный момент число погибших составляет семь человек. Пять из них уже опознаны.
Сейчас на месте ЧП работает группа следователей и криминалистов, которые уже начали изымать фрагменты газовых плит и газового оборудования. Эти выщдоки помогут понять причину трагедии. На месте по-прежнему остается губернатор. Предварительные результаты обследования частично обрушившегося дома в Магнитогорске будут после 8 утра по Москве.
Нужно сказать, что многие жители области продолжали следить за ходом спасательной операции даже сидя за праздничным столом. Многие отказались в эту ночь от запуска фейерверков.
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