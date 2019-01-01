С места трагедии в Магнитогорске вывезли 37 самосвалов фрагментов мебели и бетонных стен

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:09:52+03:00

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Аварийно-спасательные работы в Магнитогорске, где 31 декабря утром обрушился подъезд высотного дома, не прекращаются ни на минуту. Участники спасательной операции разбирают завалы посменно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

На месте работают около 1,5 тысяч спасателей, 300 машин и четыре воздушных судна.

— За прошедшие сутки с места трагедии вывезли 37 самосвалов мусора. При помощи мобильного диагностического комплекса «Стрела-П» проведено обследование строительных конструкций пяти подъездов. Результаты пока обрабатывают специалисты, — говорят в ведомстве.

По данным на семь утра по московскому времени из-под завалов извлечено 12 человек. Семеро из них погибли, детей среди погибших нет. Пятеро спасены, в том числе один ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу. С ними работают психологи.

На данный момент не известна судьба еще 37 человек.

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