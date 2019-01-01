Семьям погибших в Магнитогорске выделят деньги на организацию похорон

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:14:30+03:00

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Губернатор Челябинской области распорядился направить дополнительные 25 тысяч рублей семьям погибших во время взрыва. Деньги пойдут на организацию похорон. Вместе с федеральным пособием сумма составит 31,5 тысячу рублей на человека, сообщает пресс-служба главы региона.

На данный момент из-под завалов рухнувшего подъезда подняты тела семи человек — все погибшие — взрослые. Ранее губернатор заявил, что их семьи получат по 100 тысяч рублей компенсации.

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