Семьям погибших в Магнитогорске выделят деньги на организацию похорон
Губернатор Челябинской области распорядился направить дополнительные 25 тысяч рублей семьям погибших во время взрыва. Деньги пойдут на организацию похорон. Вместе с федеральным пособием сумма составит 31,5 тысячу рублей на человека, сообщает пресс-служба главы региона.
На данный момент из-под завалов рухнувшего подъезда подняты тела семи человек — все погибшие — взрослые. Ранее губернатор заявил, что их семьи получат по 100 тысяч рублей компенсации.
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