Жители Челябинска жалуются на горы мусора, скопившиеся во дворах

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:43:14+03:00

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Баки пустые, а позади — целые горы мусора. Такие фото выкладывают сегодня в социальные сети челябинцы. Люди боятся повторения мусорного коллапса, так как кое-где баки попали вовсе, а в других дворах мусор не вывозится вовремя.

— Живу по Масленникова, 13. Маленькие бачки для сбора мусора с нашей площадки увезли с месяц назад. Вместо них появился один огромный. Но и он пропал в канун Нового года. Пришлось выбрасывать свои пакеты на снег, — рассказывает Ирина.

Под вечер, правда, огромный контейнер опять появился. Однако мусор до сих пор не убрали. Его разносят по улицам бродячие собаки.

Масленникова, 13. В канун праздника двор остался без контейнеров вовсе. Фото: соцсети.

— После праздничной ночи как должно быть, по-вашему? — иронизирует Вадим Насретдинов.

Но смешно не всем. Большинство горожан хотя видеть город убранным и опрятным. Жители мегаполиса предполагают, что таким хитрым образом бизнесмены хотят увеличить тариф на вывоз ТБО из Челябинска.

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