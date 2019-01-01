Из-под завалов в Магнитогорске подняли тело погибшей женщины
В Магнитогорске продолжается спасательная операция на разрушенном взрывом газа высотном доме. После того, как спасатели обнаружили под камнями живого младенца, из-под завалов удалось вытащить тело еще одной жертвы, сообщают в оперативном штабе, который развернут на месте трагедии.
Известно, что это женщина. Спасатели обнаружили даму утром и даже успели сообщить о погибшей официально. Но потом информацию «отозвали». Сохранялась надежда, что пострадавшая окажется живой, женщина могла находиться под камнями без чувств.
К вечеру ее тело освободили. Медики заявили, что дама погибла — никакой надежды.
Фото: Анна Шабанова, социальные сети.
Пока погибшими числятся девять южноуральцев, судьба еще 35 человек, в том числе семи детей, не известна.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953
Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06
Цветы и игрушки, погибшим при взрыве в Магнитогорске.На месте взрыва бытового газа в Магнитогорске, жители устроили импровизированный мемориал
Еще больше материалов по теме: «Взрыв газа в Магнитогорске»