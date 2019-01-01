Из-под завалов в Магнитогорске подняли тело погибшей женщины

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:23:20+03:00

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В Магнитогорске продолжается спасательная операция на разрушенном взрывом газа высотном доме. После того, как спасатели обнаружили под камнями живого младенца, из-под завалов удалось вытащить тело еще одной жертвы, сообщают в оперативном штабе, который развернут на месте трагедии.

Известно, что это женщина. Спасатели обнаружили даму утром и даже успели сообщить о погибшей официально. Но потом информацию «отозвали». Сохранялась надежда, что пострадавшая окажется живой, женщина могла находиться под камнями без чувств.

К вечеру ее тело освободили. Медики заявили, что дама погибла — никакой надежды.

Фото: Анна Шабанова, социальные сети.

Пока погибшими числятся девять южноуральцев, судьба еще 35 человек, в том числе семи детей, не известна.

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