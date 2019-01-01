Трагедия в Магнитогорске: люди несут цветы к Представительству Челябинской области в столице
Беда, случившаяся в Магнитогорске, сплотила людей Как сообщает группа «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» в VK, люди приносят цветы к Постоянному Представительству Челябинской области при правительств РФ в Москве на Славянской площади.
На входной двери учреждения наклеен лист бумаги с надписью «31.12.2018 Магнитогорск. Скорбим».
Напомним, что также жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков. Во дворе дома, где утром 31 декабря обрушился целый подъезд, появился народный мемориал.
Фото: https://vk.com/chel_today
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