2019-01-01T22:21:19+03:00
Происшествия

Трагедия в Магнитогорске: люди несут цветы к Представительству Челябинской области в столице

Скорбят жители всей страны
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: https://vk.com/chel_todayФото: https://vk.com/chel_today
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Беда, случившаяся в Магнитогорске, сплотила людей Как сообщает группа «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» в VK, люди приносят цветы к Постоянному Представительству Челябинской области при правительств РФ в Москве на Славянской площади.

На входной двери учреждения наклеен лист бумаги с надписью «31.12.2018 Магнитогорск. Скорбим».

Напомним, что также жители Магнитогорска несут цветы и игрушки к месту гибели земляков. Во дворе дома, где утром 31 декабря обрушился целый подъезд, появился народный мемориал.

Фото: https://vk.com/chel_today

Фото: https://vk.com/chel_today

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