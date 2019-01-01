2019-01-01T22:46:00+03:00
Происшествия

Житель разрушенного дома в Магнитогорске после взрыва требовал срочно починить ему кабельное ТВ

Горожане осудили земляка за черствость
Ирина КАРЕЛИНА
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Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.
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Интернет-паблики челябинской области наполнились рассказами очевидцев трагедии. Люди переживают, делятся своей болью, обсуждают. Но не все такие.

— Недочеловек из соседнего подъезда, который требовал починить ему кабельное ТВ, и которого не волновало, что там произошло у соседей… Якобы, он не обязан сидеть без ТВ из-за взрыва. Бог тебе судья! Да, есть такие неадекваты, которым было пофиг, что в паре метров от них люди ждут, что их спасут... — написала жительница Магнитогорска в группе «Челябинск и область | Новости | ДТП и ЧП» в VK.

Однако, сочувствующих людей гораздо больше.

— Сегодня собирала и отвозила вещи, продукты и предметы гигиены в школу №14. И хочу сказать, что наши люди самые лучшие! Они не отвернулись и не думали о Новом годе и о праздничной суете! Они идут и идут, несут свою одежду, горячий чай, одеяла, и каждый — с неподдельной скорбью в глазах, — написала в соцсети эта же женщина.

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